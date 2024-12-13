تامر عاشور يرد على الانتقادات بعد حصده جائزتين في حفل بيلبورد عربية

كتب - معتز عباس:

رد المطرب تامر عاشور على الانتقادات التي وُجهت له بعد حصوله على جائزتين لأفضل أغنية هذا العام في حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية.

وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل خلال الساعات الماضية حول منح إدارة المهرجان جوائز الأفضل هذا العام لمطربين لا يستحقونها، بينما تم تجاهل آخرين كان من المفترض ظهورهم على منصة التتويج.

ورد تامر عاشور على تلك الانتقادات في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، وقال: "الحمد لله، أنا بعتبر ٢٠٢٤ خلصت على كده بعد استلام الجائزتين المهمتين جدًا من بيلبورد، اللي بجد بشكرهم من كل قلبي: أفضل أغنية مصرية ٢٠٢٤، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس السنة".

وأضاف: "الحقيقة عندي رسالة لازم أوضحها بشكل أتمنى تستوعبوه. صناع العمل اللي فزت بيه بالأرقام، وهم شغالين، عارفين كويس جدًا إن حواليهم ملحنين وشعراء وموزعين جامدين وشاطرين، ويتعمل لهم ألف حساب، وهم شغالين مع أنجح النجوم في مصر على مدار سنين. علشان كده صناع العمل نجحوا ودخلوا وسط الكبار بالأعمال لأنهم آمنوا باللي حواليهم ونجاحهم".

وتابع: "على الصعيد الشخصي، أنا كموهوب زيهم بالضبط، مؤمن بكل الموهوبين والفنانين الكبار اللي حواليا، أيًا كان نوع المزيكا: راب، بوب، أو شعبي. المهم عنده الموهبة، مش متخصص في المزيكا ولا مش متخصص".

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل فنان متخصصًا في مجال دراسي معين. وقال: "سيد درويش اتعلم الكتابة في سن الـ١٠ سنوات فنان الشعب، سيد مكاوي متعلمش أساسًا. وعلى صعيد التمثيل، مثلًا، يحيى الفخراني دكتور، عزت أبو عوف دكتور، أحمد مظهر خريج كلية حربية، أحمد زكي دبلوم صنايع، إسماعيل يس من ابتدائي خرج، الزعيم عادل إمام خريج كلية زراعة، وأنا معايا بكالريوس تجارة خارجية".

وتابع: "عمرها ما كانت شرطًا. أنا تجربتي كانت إني دخلت كلية تربية موسيقية ومتوفقتش فيها بسبب إيه؟ نسبة الغياب. ومع ذلك لحنت أكثر من 150 لحنًا لكل فناني الوطن العربي بلا استثناء ما عدا واحد فقط. وأنا مش قسم تأليف موسيقي ولا حاجة. وعندنا فنان كبير برضه عمل أعمال كتير مكسره الدنيا وكان خريج حقوق".

وأضاف: "بالعكس، وإلا بقى كل الأساتذة المتخصصين والطلاب اللي بيدرسوا في الكليات والمعاهد الفنية بقوا نجوم كبار، ومبقاش حد بيدرس! محدش ودنه بتتصمم بطريقة معينة علشان دارس موسيقى، ده اسمه تضليل. يقولوا على نفسهم متخصصين وبيزوروا، اه والله العظيم، وأنا على قد حلفاني بيزوروا نسب استماعهم، وهي موجودة وباينة لكل الناس، وكأن الجمهور مبيفهمش ويستخف بيهم، ويطلعوا يقللوا من اللي مش عارفين يوصلوا لهم، ويطبلوا لزمايلهم الكبار مقامًا وفنًا، قال يعني بقوا كده كبار مع بعضهم".

وأشار أيضًا إلى تضليل الجمهور في البرامج بأرقام وهمية قائلًا: "تضليل الناس في البرامج بأرقام وهمية وبيرتبوا كمان هم رقم كام في السوق، ومقفلين اللعبة بشكل عبقري. وأعلى أغنية عندهم السنة دي لا تتخطى الـ٧ مليون".

واختتم بقوله: "السؤال بقى، هل علشان ربنا كتب لي النجاح السنة دي بأفضل أغنية على مستوى الوطن العربي، وأفضل أغنية في مصر، يبقى أنا ملك العالم؟ أو باقي الفنانين مالهمش وجود، بما فيهم المُضلل حتى؟ أنا متأكد وعلى يقين إن ممكن بكره فنان ولا أنا ولا أنت سمعنا عنه يعمل عمل فني محترم وياخدها السنة الجاية، وده تنافس، وده جمال المزيكا وحلاوتها إنها بتتنوع وتختلف من شخص لآخر، ببصمة كل شخص موهوب مش دارس ولا متخصص، عشان نخلق رصيد يستفيد منه الجمهور بدون تزوير في أرقام وضحك على الدقون في برامج. وأخيرًا شوف أنت بتعرف تعمل A وأنا بعرف أعمل A بعرف أعمل الـ 2".

حصد المطرب تامر عاشور جائزتين من بيلبورد، الأولى جائزة أغنية العام على مستوى الوطن العربي، والثانية جائزة أفضل أغنية مصرية لعام 2024 عن أغنية "هيجيلي موجوع".

اقرأ أيضًا:

وفاة شقيق المطرب أكمل رسلان

كزبرة ينشر صورة مع ليلى علوي وإلهام شاهين ويعلق: "أنا بين نارين"