نفاد تذاكر حفل أحمد سعد وبهاء سلطان في الكويت

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب أحمد سعد، عن نفاد تذاكر حفله الغنائي المقبل، ضمن حفلات مهرجان موسم الكويت 2024.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": الكويت بيعت بالكامل، نلتقي غدًا في ذا أرينا الكويت".

ومن المقرر أن يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، غدًا الجمعة 13 ديسمبر.

يُذكر أن، أحمد سعد شارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد"، وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات عفوية.

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