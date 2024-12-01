أحمد جمال يتألق بأجمل أغانيه في أولى حفلاته بموسم الرياض

كتبت- منال الجيوشي

أحيا النجم أحمد جمال حفله الأول في حديقة السويدي ضمن فعاليات موسم الرياض، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها (اضحكي، خطير خطير، ونشيد العاشقين، وعدى كل الكلام).

وأعرب أحمد جمال عن سعادته بالغناء للمرة الأولى في موسم الرياض، مضيفا بأنه سعيد بتفاعل الجمهور مع أغانيه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، أغنية "عدى كل الكلام" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.