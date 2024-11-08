بالصور.. نانسي عجرم ورضا البحراوي يشعلان أجواء حفلهما في التجمع الخامس

أول رد من جمال بخيت بخصوص أغنية "المصري" مع لطيفة وعمر خيرت

كتب- مروان الطيب:

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا أمس الخميس في التجمع الخامس تحت شعار "كامل العدد"، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقدمت نانسي عجرم باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومتابعيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا وأنا أحبك، أنت ايه، اه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

واختتم رضا البحراوي الحفل الساهر حيث صعد على مسرح الحفل وقدم عدد من أغانيه وسط رقص وتفاعل الجمهور".

وأعربت الفنانة نانسي عجرم عن سعادتها بنجاح الحفل، وكشفت عن مغادرتها الأراضي المصرية من خلال صورة نشرتها عبر استوري حسابها "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي في طريقها إلى المطار وعلقت: "أرسل حبي من مصر وأنا أستعد للعودة إلى لبنان، أمل أن تكون الأيام المقبلة أكثر أمانا مليئة بالسلام".

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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