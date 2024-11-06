كريم محسن يكشف عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "وأنت غايب"

كتب- مروان الطيب:

كشف المطرب كريم محسن، عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "وأنت غايب" وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

ونشر كريم محسن، غلاف الألبوم وظهر وهو جالسا على كرسي، وعلق: "أول أغاني ألبومي الجديد وأنت غايب إن شاء الله يوم 11/11 الساعة 6 مساء على يويتوب وجميع المنصات الموسيقية، جاهزين؟".

أغنية "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام.

وكان آخر ما طرحه المطرب كريم محسن أغنية بعنوان "بتحداكي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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