إعلان

كريم محسن يكشف عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "وأنت غايب"

02:01 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

كريم محسن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف المطرب كريم محسن، عن موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "وأنت غايب" وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

ونشر كريم محسن، غلاف الألبوم وظهر وهو جالسا على كرسي، وعلق: "أول أغاني ألبومي الجديد وأنت غايب إن شاء الله يوم 11/11 الساعة 6 مساء على يويتوب وجميع المنصات الموسيقية، جاهزين؟".

أغنية "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام.

وكان آخر ما طرحه المطرب كريم محسن أغنية بعنوان "بتحداكي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم محسن يروج لألبومه الجديد وأنت غايب

اقرأ أيضا:

بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.. أحدث ظهور لـ أحمد سعد

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "آخر الرحلة" بطولة طارق العلي

المطرب كريم محسن وأنت غايب إنستجرام كريم محسن يويتوب أغنية بتحداكي ألبوم كريم محسن الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)