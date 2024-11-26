حكيم يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الصعيد يا دولة"

كتبت- نوران أسامة:

طرح المطرب الشعبي حكيم أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "الصعيد يا دولة"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر حكيم مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الفرع الرئيسي لمصنع الرجولة موجود على أرضنا، العزة والكرامة، وهرمون السعادة".

يذكر أن المطرب الشعبي حكيم تعرض خلال الفترة الماضية لـ شائعات حول القبض عليه أثناء تواجده في الإمارات، وقال مدير أعماله في تصريح خاص لـ"مصراوي": " كل ما يقال عن القبض على النجم حكيم شائعة غير صحيحة، وحكيم حاليًا في مصر، ولم يسافر أصلا إلى الإمارات".

من جهته، قال وكيل نقابة المهن الموسيقية أحمد أبو المجد لـ"مصراوي":" فور انتشار الخبر، تواصلت مع إدارة أعمال المطرب، وأكدوا لي أن حكيم أصلا في مصر، ولم يسمع بعد عما يثار، لأنه نائم في بيته".

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