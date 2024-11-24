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١٥ ديسمبر.. عوائد حفل تامر عاشور لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

11:35 م الأحد 24 نوفمبر 2024

تامر عاشور

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كتب - هاني صابر:

يحيي المطرب تامر عاشور، حفلاً غنائيا يوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر المقبل بقصر عابدين، حيث تنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، وتم طرح تذاكر الحفل على موقع شركة تذكرتي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

كما أقامت مؤخرا حفلا فنيا في ١٥ نوفمبر بقصر القبة الرئاسي، ضمت النجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

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تامر عاشور حفل غنائي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حفل خيري قصر عابدين
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