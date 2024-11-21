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تخطت المليون جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

02:29 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم الحفل المقام في كوكاكولا أرينا دبي، يوم 30 نوفمبر الجاري.

الحفل هو الثاني الذي يقدمه النجم عمرو دياب، للعام الثاني على التوالي في نفس المكان، إذ قدم الأول العام الماضي، وكان أيضا في شهر نوفمبر.

وطرحت الجهة المنظمة، التذاكر للحجز إليكترونيا، وقسمت إلى 11 فئة، منها طاولات خاصة، وتراوحت أسعار التذاكر بما يعادل الجنيه المصري بين 2752، و2823، و 3528، و10586، و 14151، و 211726، و 282301، و 352877، و 423452، و 705754، و 1058632 جنيه.

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، حددت يوم 23 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة والمعروف إعلاميًا بـ"المصفوع من عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة ، أعلنت إحالة "سعد أسامة" المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.

النجم عمرو دياب كوكاكولا دبي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب
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