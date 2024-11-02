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رامي صبري يشعل حفل كندا بأغانيه وينتظر جمهور أمريكا (صور)

05:45 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حفل رامي صبري في كندا
  • عرض 5 صورة
    حفل رامي صبري في كندا
  • عرض 5 صورة
    حفل رامي صبري في كندا
  • عرض 5 صورة
    حفل رامي صبري في كندا
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كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب رامي صبري، أمس حفله الغنائي بكندا بحضور الآلاف من الجاليات العربية والمصرية من جمهوره بالإضافة إلى عدد من الأجانب، حيث نفدت التذاكر قبل الجولة بأيام بعد طرحها من جانب الشركة المنظمة.

وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور؛ حرامي على التفاعل مع الحضور ومشاركتهم الغناء وكذلك تلبية طلباتهم، وغناء عددًا من الأغنيات بناء على طلباتهم، وبعد الحفل التف الجمهور حول رامي صبري لالتقاط الصور التذكارية معه.

ويستكمل "رامي" جولته الغنائية اليوم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛، وسط استعدادات مكثفة من جهة الشركة المنظمة للحفل.

رامي صبري حفل كندا
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