منه القيعي لـ"مصراوي": التعاون مع "الكينج" محمد منير حلم تحقق

كتب- مصطفى حمزة:

وصفت الشاعرة منه القيعي، تعاونها الأول مع النجم محمد منير، بأنه كان حلم وتحقق.

الشاعرة منه القيعي، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، قالت: "التعاون مع الكينج، كان بالفعل من أحلامي، منذ بدأت كتابة الأغاني، لإني من جيل تعلمنا وعشنا وحلمنا مع أغانيه ".

وتابعت: "اللقاء مع الكينج، في حد ذاته يسجل في تاريخي، فماذا أقول عن التعاون معه، من يوم أن بدأنا العمل على الأغنية مع الملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، وأنا أدعي ربنا يتمها لنا على كل خير، وأنتظر بكل شوق أن أسمع كلماتي بصوته، وأن الحلم أصبح واقع".

وتابعت: "كل ما أستطيع قوله عن الأغنية، حاليا، أنها مفاجأة".

وردا على سؤال عن طريقة كتابتها أغانيها، قالت: "كل أغنية لي، مأخوذة من قلب حياتنا اليومية، ومفردات نقولها كلنا ونرددها، والسر في هذا اني دائما، أحب الكتابة وسط الناس، وفي عز الزحمة والدوشة، ممكن تبدأ معي فكرة الكتابة".

ويأتي ظهور الكينج محمد منير، باستديو مهندس الصوت خالد محسب، خلال تسجيل الأغنية بحضور صناعها الشاعرة منه القيعي، والملحن عزيز الشافعي، والموزع أسامة الهندي، بعد انتشار شائعات عن حالته الصحية، ومنها نقله إلى العناية المركزة، ثم عودته إلى المستشفى مجددا، وهو ما نفاه مدير أعماله أحمد بنداري، في تصريح خاص لـ"مصراوي".

وقال : "محمد منير في منزله، وغير صحيح إطلاقا ما تردد عن تواجده أو نقله المستشفى، هي شائعات تصيب محبيه وعشاقه بالقلق".

النجم محمد منير غادر المستشفى، الأسبوع قبل الماضي، وعاد إلى منزله، بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها.