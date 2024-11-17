أحمد بتشان يجدد تعاقده الفني لإنتاج 3 ألبومات جديدة

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت شركة "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" للإنتاج تجديد التعاقد مع الفنان أحمد بتشان لإنتاج 3 ألبومات جديدة، ووقعت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، المدير التنفيذي لـ«نجوم ريكوردز» ورئيس مجلس إدارة هاي واي للإنتاج، على عقود التجديد.

وعلق أحمد بتشان بعد توقيعه العقد الجديد مع "نجوم ريكوردز"، قائلا: "إن شاء الله يكون التعاون بيننا يصل إلى 30 ألبومًا جديدًا وليس 3 فقط، مبسوط وأتشرف أنني أتعاون مع شركة كبيرة مثل (نجوم ريكوردز)، التي أعتبرها أهم شركة إنتاج في الشرق الأوسط، أشكرهم على دعمهم وإيمانهم بموهبتي"

أحمد بتشان استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجدا في عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربي مثل: السعودية، والإمارات، والكويت، فضلا عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل “بعد غيابه”، التي اقتربت من الوصول لـ100 مليون مشاهدة، وغيرها من الأغنيات.

طرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي، و«زي القمر» من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.