دياب يروج لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "حلال حلال"

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان دياب لطرح أحدث أعماله الغنائية التي جاءت بعنوان "حلال حلال" وهي كلمات مصطفى حدوتة ولحن تاج وتوزيع إيهاب كلوليبكس وإنتاج سلطان الشن.

يذكر أن دياب شارك في بطولة مسلسل "مليحة" الذي عُرض بدراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي وكوكبة من النجوم، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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