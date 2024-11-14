نجوم العالم بحفل عمرو دياب بافتتاح بيت أزياء "إيلي صعب" بالرياض

كتب- هاني صابر:

خطف النجم الكبير عمرو دياب الأنظار في حفل افتتاح بيت أزياء إيلي صعب بالرياض .

وظهر الهضبة على مسرح الحفل وسط هتافات وصيحات الحضور حيث غنى أغنيته الشهيرة "نور العين" بتوزيع جديد نال إعجاب أهم النجوم العالميين في الحفل.

وظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي تتفاعل على إيقاعات أغنية "نور العين"، بينما ردد الحضور الأغنية مع الهضبة خلال ظهوره الخاص على خشبة المسرح.

وحضر الحفل نخبة من النجوم العالميين في مقدمتهم سيلين ديون، جينيفير لوبيز، كاميلا كابيلو، وهالي بيري، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الوطن العربي .

وظهر الهضبة بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدى بدلة سوداء ، وحرص على تحية الحضور في هذا الحدث الضخم الذي قدم خلاله توزيعا جديدا لـ"نور العين".

يذكر أن، عمرو دياب كان قد تعاقد مؤخرا مع شركة سوني ميوزيك Sony music لتولي توزيع أعماله الفنية، ويضع حاليا اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والذي يعد أول تعاون له مع الشركة العالمية.