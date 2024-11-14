نداء شرارة تطرح أحدث أعمالها الغنائية "حوش الدلع" على "يوتيوب"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت المطربة نداء شرارة، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "حوش الدلع" على "يوتيوب".

ونشرت نداء، مقطع فيديو من الأغنية ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جديدي، حوش الدلع".

أغنية "حوش الدلع" من كلمات عمر المصري، وألحان عمر الشاذلي، وتوزيع عمر الخضري.

يذكر أن، الفنانة نداء شرارة، شاركت في الدورة الـ ٣٢ من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد غيابها ثلاث سنوات عن مهرجان الموسيقى العربية.

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