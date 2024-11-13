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هكذا روج محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية "نجم الحتة دي"

06:38 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد رمضان، لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "نجم الحتة دي" والمقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر رمضان، مقطع من الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "عندي حلم بجري عليه، زي القطر هوصل لِيه، ماشي في طريقي مابقفش، (نجم الحتة دي)، قريبًا".

وطرح محمد رمضان، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، برومو أغنيتين، الأولى ، هي "سهران ع النيل"، والثانية مع الدي جي وكاتب الأغاني مطرب الراب الإنجليزي "A FRO B"، إذ يقدما معا ريمكس بالعربي، للأغنية الشهيرة "دروجبا - جوانا" التي تصدر بها مغني الراب الإنجليزي قوائم بيلبورد.

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محمد رمضان أغنية نجم الحتة دي يوتيوب إنستجرام محمد رمضان سهران ع النيل A FRO B
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