جنات تروج لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خلصتني"

كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة جنات لأحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان "خلصتني"، والتي من المقرر طرحها قريبًا.

ونشرت جنات، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت: "قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات، أغنية "واحدة واحدة" التي قامت بطرحها خلال الفترة الأخيرة، عبر جميع المنصات الغنائية.

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