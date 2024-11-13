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جنات تروج لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خلصتني"

03:45 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جنات تروج لأحدث أعمالها الفنية

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كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة جنات لأحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان "خلصتني"، والتي من المقرر طرحها قريبًا.

ونشرت جنات، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت: "قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات، أغنية "واحدة واحدة" التي قامت بطرحها خلال الفترة الأخيرة، عبر جميع المنصات الغنائية.

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جنات اغنية خلصتني إنستجرام
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