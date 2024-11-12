سامو زين يطرح أحدث أعماله الغنائية "بصي بصة"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان سامو زين أغنية جديدة بعنوان "بصي بصة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى منصة "أنغامي".

وروج "سامو" للأغنية ونشر البوستر الدعائي من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

من ناحية أخرى، طرح الفنان سامو زين مؤخرًا أغنية "القبول نعمة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

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