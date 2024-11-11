لؤي يعود بأغنية "بطلت طيبة" ويستعد لإصدار أعمال جديدة

القاهرة- مصراوي:

طرح المطرب لؤي أغنيته الجديدة "بطلت طيبة"، ليعلن عودته إلى الساحة الغنائية، وذلك عبر عدة منصات موسيقية.

أغنية "بطلت طيبة" كلمات حسام سعيد، ألحان وتوزيع إسلام رفعت. وتقول كلمات الأغنية: "مليت أعيش للناس ولروحي أكون ناسي وأراعي 100 إحساس ويدوسوا إحساسي، بطلت طيبة خلاص قررت أكون قاسي ونفسي من دلوقتي أشيلها فوق راسي".

ويستعد لؤي لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة بشكل منفرد (سينجل) خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصدر أول هذه الأغاني في غضون شهر، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة على أغنيته الأخيرة.

وكان لؤي أحيا مؤخرًا واحدة من أقوى حفلاته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ32، وسط حضور جماهيري ضخم، ورفع الحفل لافتة "كامل العدد". وقدم لؤي خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: أخاف ليه، آه يا عين، مين فينا، نقابل ناس، وبلدنا.