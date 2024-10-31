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عمرو دياب يتعاقد مع "سوني" لعرض أعماله حصريا

08:17 م الخميس 31 أكتوبر 2024

عمرو دياب

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كتب- هاني صابر:

تعاقد النجم الكبير عمرو دياب مع "سوني ميوزيك إنترتينمنت" الشرق الأوسط، لعرض أعماله وأغانيه.

ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لعمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية.

وستعمل الشراكة على الاستفادة من شبكة الشركة العالمية لاستكشاف الأصوات والشراكات المبتكرة، مما يثري جاذبيته الدولية.

وقال عمرو دياب، في بيان صحفي: "أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الموسيقية مع Sony Music وأن إلتزامهم برعاية النمو الفني يتماشى مع رؤيتي لمستقبل موسيقاي وترقبوا الابتكارات الجديدة التي تأتي في طريقكم".

جدير بالذكر أن، هذه الشراكة تهدف إلى عرض التراث الموسيقي الغني للشرق الأوسط على المسرح العالمي.

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عمرو دياب سوني ميوزيك إنترتينمنت الألبومات الجديدة لعمرو دياب جوائز الموسيقى الأفريقية جوائز موسيقى عالمية
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