ويجز ومحمد فؤاد وأنغام يشاركون في احتفال انتصارات أكتوبر بحضور السيسي

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على حضور احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية التي تقام مساء اليوم السبت بمناسبة انتصارات أكتوبر على ستاد العاصمة الإدارية بحضور رئيس الجمهور السيد عبد الفتاح السيسي.

ومن أبرز المشاركين في الحفل هم الفنان محمد فؤاد، والنجمة أنغام، ومطرب الراب ويجز ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من الأغاني الوطنية.

وعلى الجانب الآخر أحيت النجمة أنغام مؤخرًا حفلًا غنائيًا في المتحف المصري الكبير، وسط حضور جماهيري ضخم بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة وسط تفاعل جمهورها ومحبيها، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن إقامة حفل آخر في اليوم التالي نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الحفل ونفاد التذاكر بعد ساعات من طرحها.

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