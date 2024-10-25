بث مباشر لحفل ليلة روائع "محمد عبد الوهاب" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة حفل ليلة روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب على مسرح أبو بكر سالم تكريمًا لمسيرة الموسيقار محمد عبد الوهاب أحد أبرز رموز الموسيقى العربية ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر تركي آل الشيخ بث مباشر للحفل عبر حسابه الرسمي على "X" وسط مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

حفل الموسيقار محمد عبد الوهاب تحت قيادة المايسترو وليد فايد، بمشاركة أوركسترا موسيقية كبيرة، لتقديم روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب وأعماله الخالدة التي شكلت جزءًا مهمًا من التراث الموسيقي العربي.

ويشارك بحفل الموسيقار "محمد عبد الوهاب" كل من محمد ثروت، نور مهنا، ماجد المهندس، مي فاروق، وصابر الرباعي.



يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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