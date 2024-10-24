سعد لمجرد يعلن طرح أغنيته الجديدة "صقفة" في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد موعد طرح أغنيته الجديدة "صقفة".

ونشر سعد، بوستر أغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "غداً الخميس 24 نوفمبر بإذن الله سيتم طرح أغنيتي الجديدة "صقفة".

وأضاف: "أتطلع إلى مشاركتكم هذا العمل الذي بذلنا فيه الكثير من الجهد، وأتمنى أن ينال إعجابكم. شكراً لدعمكم الدائم، وانتظروا غداً تجربة موسيقية مختلفة!".

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يذكر أن، آخر أغاني سعد لمجرد كانت بعنوان "بشوفك" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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