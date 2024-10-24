إعلان

سعد لمجرد يعلن طرح أغنيته الجديدة "صقفة" في هذا الموعد

09:00 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

سعد لمجرد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد موعد طرح أغنيته الجديدة "صقفة".

ونشر سعد، بوستر أغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "غداً الخميس 24 نوفمبر بإذن الله سيتم طرح أغنيتي الجديدة "صقفة".

وأضاف: "أتطلع إلى مشاركتكم هذا العمل الذي بذلنا فيه الكثير من الجهد، وأتمنى أن ينال إعجابكم. شكراً لدعمكم الدائم، وانتظروا غداً تجربة موسيقية مختلفة!".

يذكر أن، آخر أغاني سعد لمجرد كانت بعنوان "بشوفك" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يغازلها (صور)

إنجي علاء تتألق في أحدث ظهور لها من حفل موسيقي بالأهرامات.. صور

سعد لمجرد أغنية صقفة انستجرام سعد لمجرد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بث مباشر لحفل ليلة روائع "محمد عبد الوهاب" في "موسم الرياض"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو