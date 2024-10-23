اليوم.. أحمد جمال يستعد لإحياء حفل بدار الأوبرا المصرية

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، والمقرر إقامتها اليوم 23 أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام.

وتتضمن الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة أكثر من 70 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، منهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجي، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب)، وآخرين.

كما يشارك في المهرجان 18 عازفًا بارزًا، منهم أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور (تشيللو)، إيهاب صبحي (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، عمر خيرت (بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، سعيد الأرتيست (إيقاع)، وغيرهم.

وتشارك 33 فرقة موسيقية بقيادة 21 قائدًا، منهم أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي، أحمد عويضة، محمد الموجي، سعيد كمال، ناير ناجي، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد، مصطفى حلمي، تامر فيظي، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجي، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلي، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.

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