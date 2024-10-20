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تعرف على موعد حفل أصالة ضمن فعاليات موسم الرياض

12:50 م الأحد 20 أكتوبر 2024

المطربة أصالة نصري

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كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي، يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل على خشبة مسرح "محمد عبده، أرينا"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

ونشرت أصالة، الملصق الدعائي للحفل على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر الجاري حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

أصالة نصري

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أصالة نصري موسم الرياض مسرح محمد عبده
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