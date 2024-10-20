رضا البحراوي يتراجع عن تقديم "المولد" وإسلام الملاح يهاجمه

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كتب- مصطفى حمزة:

دخل المطرب رضا البحراوي، في نزاع جديد، مع المطربين حمادة الليثي وإسلام الملاح، رغم إعلان الأول تراجعه عن تقديم أغنية بعنوان "المولد".

المطرب رضا البحراوي، كان أعلن عن عزمه تقديم أغنية بعنوان "المولد"، وشهدت الفترة نفسها طرح المطربين إسلام الملاح وحمادة الليثي، مقاطع فيديو، عبر صفحات مواقع التواصل، خلال تسجيل نفس الأغنية "المولد".

البحراوي، من جانبه، عبر صفحته في موقع فيسوك، كتب "أنا لغيت فكرة تسجيل مولد حب الناس وافتح قلبك، من أجل الناس اللي سجلوها، وأتمنى التوفيق من كل قلبي ليهم، وربنا يرزق الناس، حبو بعض علشان محدش بياخد رزق حد".

و من جهته علق المطرب إسلام الملاح، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "قال لك لغيت الفكرة، لأ تمام يا نجم قابل بقي".

وكتب الملاح ، أيضا: "أحلى مقولة شفتها.. لما تنجح بأغاني غيرك، سيب الناس تنجح بأغانيك يعني اللي ترضاه ع الناس، ارضاه على نفسك ملحوظة (المولد ده بتاع الشيخ سعد اليتيم) بس حب الخير للغير جهاد ميقدرش عليه أي حد".

المطرب رضا البحراوي، سبق ودخل في نزاع مع المطرب عدوية شعبان عبدالرحيم، حول أغنية سبق وقدمها المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم.