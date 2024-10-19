بالتعاون مع أبيوسف.. للا فضة تطرح أغنيتها الجديدة "حب بس إيه"

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كتبت- نوران أسامة:

طرحت للا فضة أغنيتها الجديدة "حب بس إيه"، بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها على موقع يوتيوب.

الأغنية من إنتاج أبيوسف وكلمات للا فضة.

تقول للا فضة في بيان صحفي "الأغنية تمثل النساء اللواتي لم تعدن مستعدات للتراجع، وعبّرت عن ذلك بإيقاع يمزج بين المهرجانات والتراب. أردت أن تكون (حب بس إيه) نشيدًا لكل من شعر بالتقليل من قيمته، وخاصة الفتيات اللواتي تكافحن لتحقيق أحلامهن".

وُلدت للا فضة في ميلانو ونشأت في القاهرة. ظهرت للمرة الأولى في عام 2020 بأغنية "الوقت مش بيدي".

بدأت شغفها بالتمثيل في عام 2017 وشاركت في مسلسل "البرنس" عام 2020 بطولة الفنان محمد رمضان.

وتستعد لطرح ألبوم "مجنون" الذي تتعاون من خلاله مع أبيوسف.