حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية والفنان يعلق

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس حفل الفنان تامر حسني الذي أقيم مساء الجمعة في محافظة الإسكندرية، حيث تم إيقاف الحفل نظرًا لتعرض عدد من الجمهور لحالات إغماء بسبب التدافع بينهم.

وظهر المنظمون في الفيديو وهم يحاولون السيطرة على الوضع في محاولة لاستئناف الحفل، وقام العديد منهم بحمل عدد من الشباب الذين فقدوا الوعي، وحرص تامر حسني على طمأنة جمهوره ومحبيه وعلق: ""يا شباب يعني كنت محضرلكم مفاجأت وحاجات وانا اسف غصب عني والله، الأمن هنا بيقول كل ما طولنا كل ما في ناس هتتخنق وفي ناس بتتأذي، يا شباب حفلة الإسكندرية دي بنستناها من السنة للسنة".

يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تامر حسني طرح عدد من الأغاني السينجل خلال الفترة الماضية كان آخرها أغنية "جامدين جامدين" وتحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة على حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب" متخطية حاجز الـ 4 مليون مشاهدة منذ طرحها.

اقرأ أيضا:

علي صبحي ينضم لأبطال الجزء الثاني من "أشغال شقة"

محمد سلام: "يحيى السنوار حي يرزق"