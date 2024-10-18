تامر عاشور يشعل أجواء حفل مهرجان الموسيقى العربية

الموسيقار العالمي هانز زيمر يحيي حفلًا عالميًا في "موسم الرياض" مطلع

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أشعل الفنان تامر عاشور أجواء حفله الغنائي الذي يقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري كبير تحت قيادة المايسترو سعيد كمال.

حرص تامر عاشور على تحية الحضور فور صعوده على المسرح وعلق: "هنغني وننبسط"، حيث وقع اختيار تامر عاشور على أغنيته "حكايات" ليبدأ فقرته الغنائية وسط تفاعل المتواجدين.

وجاءت مشاركة الفنان تامر عاشور بديلًا للفنان أحمد سعد بسبب إصابته في عظام الفك وعدم قدرته على الغناء، لتعلن إدارة المهرجان عن اختيار الفنان تامر عاشور ليحل بديلًا للفنان أحمد سعد.

أقيم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر وسط حضور عدد كبير من ألمع وأبرز الموسيقيين والمطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير منهم تقديرًا لمشوارهم ومسيرتهم الموسيقية وهم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، الشاعر مأمون الشناوي، الفنان أحمد الحجار، الفنان محمد محسن، الفنان التونسي لطفي بوشناق.

يقام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام في الفترة من 11-24 أكتوبر الجاري.

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