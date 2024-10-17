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شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية "ابتسمت"

11:36 م الخميس 17 أكتوبر 2024

شيرين عبد الوهاب

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كتب - هاني صابر:

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء الخميس، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "ابتسمت".

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

ابتسمت

جالي وعليه اترسمت

قولتله أنت قويت زمان

وأديك راجعلي وانهزمت

وتعتبر هذه الأغنيات جزءًا من ألبومها الجديد الذي طرحت منه حتى الآن 7 أغاني متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة.

وتزامنًا مع طرح الأغاني الجديدة، أعلنت شيرين عن حفلين ضخمين لها، الأول في الكويت يوم 28 نوفمبر، والثاني في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 ديسمبر المقبل.

شيرين عبد الوهاب أغنية ابتسمت الأغاني الجديدة ألبوم شيرين عبدالوهاب
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