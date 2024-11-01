60 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات جريئة.

أطلت الفنانة هدى المفتي مرتدية فستان باللون البينك الفاتح، تميز بوجود فتحة ساق. جريئة.

كما اختارت الفنانة جيهان الشماشرجي فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر" ووجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بفستان طويلة باللون الأحمر بقصة الكم الواحد، مزود بفتحة ساق جريئة.

وظهرت الفنانة تارا عماد بفستان فضي جريء.

وارتدت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج، ومزود بفتحة ساق جريئة.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.