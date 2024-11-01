مهرجان الجونة

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60 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي

08:30 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    60 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    اطلالة نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش تتألق
  • عرض 60 صورة
    فستان نسرين
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش جذابة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش متألقة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في ختام الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش متالقة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال بالاحمر
  • عرض 60 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال جذابة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي تتألق على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    اطلالة جيهان الشماشرجي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    بإطلالة جذابة هدى المفتي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة هدى المفتي
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي في آخر يوم بمهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي في ختام الجونة
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد من فعاليات حفل ختام الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات جريئة.

أطلت الفنانة هدى المفتي مرتدية فستان باللون البينك الفاتح، تميز بوجود فتحة ساق. جريئة.

كما اختارت الفنانة جيهان الشماشرجي فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر" ووجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بفستان طويلة باللون الأحمر بقصة الكم الواحد، مزود بفتحة ساق جريئة.

وظهرت الفنانة تارا عماد بفستان فضي جريء.

وارتدت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج، ومزود بفتحة ساق جريئة.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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