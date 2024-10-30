جميلة عوض تتألق بإطلالة ملكية ساحرة في الجونة.. سعرها مفاجأه

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، خطفت الفنانة جميلة عوض الأنظار بإطلالتها الأنيقة والمتميزة.

اختارت جميلة عوض فستان من العلامة MRS KEEPA، وبلغ سعره على موقع بيعه 850 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 41,395 جنيه مصري.

تميز الفستان بتصميمه الدراماتيكي ذي الألوان الأحادية، حيث جاء باللون الأسود الكلاسيكي الذي أضفى لمسة من الفخامة والجرأة على الإطلالة.

التصميم جاء بطابع فريد يجمع بين الأناقة والبساطة، إذ اعتمد الفستان على قصة غير متوازنة تتضمن كمًّا واحدا طويلا وفتحة جانبية عند الكتف، مما أضاف له لمسة من الحداثة والإثارة دون المبالغة.

خامة الجيرسي المستخدمة أضفت مرونة وانسيابية، ووجود ذيل طويل للفستان عزز من جاذبية الإطلالة وأضفى عليها طابعا ملكيا.

واعتمدت جميلة تسريحة شعر بسيطة مموجة، ومكياجًا ناعمًا، ومانكير باللون الأحمر.