كب جريء.. جيهان خليل بإطلالة مثيرة في خامس أيام مهرجان الجونة

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جيهان خليل على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة مثيرة.

وأطلت الفنانة جيهان مرتدية فستان طويل انسيابي بقصة الكب باللوم البيج والذهبي، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

واعتمدت على مكياجا رقيقا بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلا.

انطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.