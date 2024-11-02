أحدث ظهور لـ أمينة خليل مع غروب شمس الجونة.. والجمهور: "لؤلؤة المهرجان"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن أحدث ظهور لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

ونشرت أمينة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "ليلة الختام وغروب الشمس والسحر الفني".

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "رائعة كالعادة"، "فتاتي الذهبية"، "منورة زي القمر"، "أجمد الجامدين فين"، "لؤلؤة المهرجان".

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وشاركت أمينة خليل في مهرجان الجونة هذا العام كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أمينة خليل بفيلم "X مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول طبيب أمراض نفسية يتولى إصدار تقرير نفسي عن مجرم خطير حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته ووالد ابنه، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.

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