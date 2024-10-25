إنجي المقدم: "أنا بحب مهرجان الجونة وعزيز أوي على قلبي"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بالمشاركة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2024.

وتحدثت إنجي في تصريحات تلفزيونية، عن المهرجان، قائلة: "أنا بحس فعلا إني بنت المهرجان، مش عارفة يمكن عشان موجودة فيه من أول دورة وكنت بحرص أني أحضر، حتى لو في سنين بيبقى عندي فيها تصوير مبلحقش أحضر كل الأيام ممكن أحضر يومين وأرجع أكمل شغل أو العكس، بس دايما أبقى حريصة أكون موجودة".

وأضافت: "أنا بحب المهرجان وعزيز على قلبي أوي، وكل حاجة فيه ليها طعم خاص، الروح اللي بين المشاركين وحبهم الكبير أوي للصناعة والمكان، والمكان بيلم الناس في مكان محندق وفي طبيعة وبحر وبنشوف عروض غنية جدًا".

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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