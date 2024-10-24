مهرجان الجونة

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مهرجان الجونة السينمائي يمنح محمود حميدة جائزة "الإنجاز الإبداعي"

09:51 م الخميس 24 أكتوبر 2024

محمود حميدة

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الجونة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، منح الفنان القدير محمود حميدة، جائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته البارزة في السينما العربية، وقدمت الجائزة المخرجة إيناس الدغيدي مع عرض كليب عن مشوار حميدة.

ويشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، من بينهم: المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

محمود حميدة (2)

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والأستاذ عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة القديرة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

يُعد المهرجان واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي و senior producer رشا ناجح و producer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول و DESIGNER كريم الحيوان و art director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

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مهرجان الجونة السينمائي محمود حميدة جائزة الإنجاز الإبداعي إيناس الدغيدي نجوم الفن
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