مهرجان الجونة

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بفستان مرصع بالكريستال.. إطلالة جريئة للفنانة بسمة من حفل افتتاح مهرجان الجونة

07:47 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة بسمة الأنظار من على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت بسمة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض قصير مرصع بالكريستال، لتخطف أنظار الضيوف وعدسات الكاميرات.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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