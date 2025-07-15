بالصور- أمير كرارة يقبل رأس هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بسينما فوكس بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهر الفنان أمير كرارة وهو يستقبل بطلة فيلمه الفنانة هنا الزاهد على طريقته، إذ قام بتقبيل رأسها على السجادة الحمراء مما يعكس مدى التناغم بينهما في كواليس الفيلم.

وتوافد فريق العمل وأبطال الفيلم على السجادة الحمراء احتفالا ببدء عرض الفيلم في السينمات، على رأسهم الفنان أمير كرارة الذي حضر رفقة أسرته والتقطوا العديد من الصور التذكارية، إلى جانب حضور عدد من النجوم ومؤثرو السوشيال ميديا، وهم الفنان محمد عبد الرحمن، الفنان أحمد كرارة، الفنانة دينا فؤاد، الفنان علي ربيع، المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.