طرح البرومو الرسمي لفيلم "في عز الضهر".. وهذا موعد عرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان مينا مسعود عن البرومو الرسمي لفيلم "في عز الضهر"، المقرر عرضه في السينمات يونيو الجاري.

ونشر مينا، البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الاعلان الرسمى لفيلم “فى عز الضهر” للنجم العالمى مينا مسعود، بجميع دور العرض إبتداءاً من يوم ١٨ يونيو في مصر وجميع الدول العربية".

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تتم على الأراضي المصرية، يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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