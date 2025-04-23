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تعرف على تشكيل لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

06:55 م الأربعاء 23 أبريل 2025

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تشكيل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين للدورة الحادية عشرة من المهرجان، والتي ستُعقد في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2025.

تضم اللجنة الناقد السينمائي عصام زكريا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال النقد السينمائي، والناقدة رانيا يوسف، المعروفة بمشاركاتها في تقييم الأعمال الفنية، والناقد ضياء مرعي، الذي يُعد من الأصوات النقدية المتميزة في الساحة السينمائية.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يُعد من الفعاليات السينمائية البارزة في المنطقة، حيث يُوفر منصة لعرض الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم، ويُتيح الفرصة لصناع السينما للتواصل وتبادل الخبرات

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية جمعية نقاد السينما المصريين الناقد السينمائي عصام زكريا
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