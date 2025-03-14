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توانا الجوهري تنتهي من تصوير "الصفا الثانوية بنات" (صور)

08:17 م الجمعة 14 مارس 2025
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كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة الشابة توانا الجوهري من تصوير دورها في فيلم الصفا الثانوية بنات مع الفنان علي ربيع.

وتلعب توانا دور طالبة في المدرسة اسمها دينا ضمن 5 فتيات وتمارس رياضة كرة السلة وفي الوقت ذاته تهوى الشهرة على السوشيال ميديا وتبحث عن حقوق المرأة.

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وهالة فاخر وعدد من النجوم، إخراج عمرو صلاح وكتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وينتجه أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر.

كانت توانا بدأت مسيرتها الفنية العام الماضي في الجزء الثاني من كامل العدد، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس.

توانا الجوهري فيلم الصفا الثانوية بنات علي ربيع كرة السلة حقوق المرأة أفلام
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