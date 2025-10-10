"القومي للسينما" يعرض فيلمي "حصاد" و "صائد الدبابات" بأكاديمية الفنون

في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – لتعزيز الهوية المصرية"، وبرعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، شارك مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف) التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، بالعديد من الفعاليات السينمائية بإحتفالية اكاديمية الفنون بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات اكتوبر تحت عنوان "أكتوبر في القلب"، حيث نظمت أكاديمية الفنون تحت إشراف وحضور الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، احتفالية "أكتوبر في القلب"، والتي تضمنت مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التي قدمها طلاب كل من المعهد العالي للباليه والمعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار.

واستقبلت الأكاديمية طلاب مدارس القاهرة والجيزة وطلاب المعاهد الأزهرية لحضور الفعاليات بهدف إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف عن قرب على الفنون ودورها في تشكيل الوجدان الوطني وربط الذاكرة الجمعية ببطولات وانتصارات أكتوبر المجيدة.

وشارك المركز القومي بالفعاليات بعرض ومناقشة أفلام" حصاد "للمخرج حسام الدين علي وفيلم" صائد الدبابات " للمخرج خيري بشارة بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون .

كما أقيمت أيضا بقاعة ثروت عكاشة ندوة مميزة بعنوان "تاريخ جيوش مصر" قدمها الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

وأعرب الدكتور أحمد صالح عن سعادته البالغة بحضور طلاب المدارس والمعاهد لهذه الفعاليات والتي تهدف إلي نشر الوعي بالتراث الوطني. وإلقاء الضوء علي نصر أكتوبر العظيم واسترداد سيناء الحبيبة وما حققته القوات المسلحة المصرية الباسلة من تضحيات وفداء لتحقيق هذا النصر المجيد.

وحضر الفعاليات الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة وهاد سمير، عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذ أمير تادرس، مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، والدكتورة سعاد حلمي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالأزهر الشريف، والدكتور حسام محسب، المستشار الفني لرئيس الأكاديمية، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والأستاذ الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وأقيمت الفعاليات بإشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.