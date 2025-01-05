في أربعة أيام.. إيرادات "الدشاش" تقترب من 10 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد للسينما بعد غياب 6 أعوام تقريبا.

وحقق الفيلم السبت الموافق 4 يناير -يومه الرابع بـ"السينمات"- إيرادا بلغ مليونا و923 ألفا و322 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 9 ملايين و103 آلاف و583 جنيها.

وكان أبطال وصناع الفيلم احتفلوا به في عرض خاص أقيم مساء الأربعاء 1 يناير في مول مصر. "الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين إمام، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

يُذكر أن أخر مشاركات محمد سعد في السينما كانت من خلال فيلم "الكنز 2" الذي عُرض في 2019، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة: أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي.