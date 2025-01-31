"ثالث أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما".. طارق الجنايني يحتفل بنجاح "الحريفة 2"

كتب- مروان الطيب:

احتفل المنتج طارق الجنايني، بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" بدور العرض المصري خلال الفترة الماضية، وأصبح ثالث أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا إيرادات أفلام كثيرة".

ووجه الجنايني الشكر للجمهور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" وكتب: "الحمد لله النهاردة الحريفة 2 عمل إنجاز جديد وبقى الفيلم رقم 3 كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، مش هبقى بأفور لو قلت أن ده إعجاز مكنش في خيال أكثرنا تفاؤلًا، شكرًا لكل اللي ساعدنا وصدق فينا وكان جزء من الإنجاز اللي يشرف ده".

وتابع: "وشكرًا أكتر لكل اللي شكك فينا واستفزنا وأتحدانا، كنتم بجد أقوى دافع لينا، وشكرًا جدًا جدًا لجمهور الحريفة في كل الوطن العربي، اللي أثبت مرة تانية أنه كل ما هتحترمه وتقدره، هينصفك وينجحك".

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" حول مواصلة ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يذكر أن، آخر مشاركات طارق الجنايني الإنتاجية كانت بمسلسل "فقرة الساحر" وشارك ببطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن.





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