فيلم "Seven" في سينما "زاوية" بمناسبة الذكرى 30 لعرضه

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية"، عن عرض فيلم الجريمة والإثارة "Seven" بمناسبة الذكرى 30 لعرضه، وذلك ضمن برنامجها الأسبوعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "فيسبوك" الأفيش الدعائي للفيلم وكتبت: "يسعدنا الإعلان عن إعادة عرض فيلم ديفيد فينشر الأسطوري في عالم الإثارة النفسية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاقه، بداية من يوم الأربعاء 29 يناير".

تدور قصة الفيلم حول محققان أحدهما عجوز والآخر شاب يتحدان معًا لتولي قضية مهمتهما فيها القبض على قاتل مجنون يختار ضحاياه من بين مرتكبي الخطايا السبعة المهلكة".

وعرض فيلم "Seven" لأول مرة عام 1995، وشارك ببطولته النجمان براد بيت، ومورجان فريمان، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، إذا بلغت إيراداته العالمية 328 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 33 مليون، إلى جانب ترشحه لجائزة الأوسكار "أفضل مونتاج".





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