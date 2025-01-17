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23 يناير.. "يانغو بلاي" يعرض فيلم "الهوى سلطان" بعد نجاحه الكبير في "السينمات"

05:30 م الجمعة 17 يناير 2025

فيلم الهوى سلطان

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كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق "يانغو بلاي"، عن إطلاقه فيلم "الهوى سلطان" حصريا في 23 يناير، بعد نجاحه الكبير في دور العرض السينمائي وتحقيقه إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر.

وفي تصريحات صحفية، قالت مخرجة ومؤلفة الفيلم هبة يسري: "الهوى سلطان يحمل رسالة مميزة ويخاطب جمهورًا يبحث عن قصص رومانسية اجتماعية بعيداً عن أجواء الأكشن والعنف، ويمزج بين الدراما الواقعية واللحظات العاطفية ليقدم تجربة سينمائية تترك أثراً عميقاً في وجدان المشاهدين."

"الهوى سلطان" فيلم اجتماعي رومانسي، تدور أحداثه حول علاقة صداقة تجمع بين سارة وعلي، يواجهان مجموعة من التحديات التي تسلط الضوء على قضايا الحب والصداقة.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري.

El Hawa Sultan 2

فيلم الهوى سلطان دور العرض السينمائي تطبيق يانغو بلاي منة شلبي أحمد داود
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