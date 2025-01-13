بالصور| إطلاق أول عرض خاص للقراء لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"

إيرادات الأحد.. "الدشاش" يحافظ على الصدارة و"المستريحة" في المركز السابع

كتبت- منى الموجي:

استقبل مول مصر مساء أمس الأحد 12 يناير، أول عرض خاص للقراء لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" برعاية مؤسسة iRead، وهو عمل مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب والسيناريست محمد صادق، ومن إنتاج شركة السبكي.

وحضر العرض من صناع الفيلم: المنتج كريم السبكي، المخرج عثمان أبو لبن، الكاتب محمد صادق، والفنان محمد الشرنوبي، إلى جانب هاني عبدالله رئيس دار الرواق للنشر، الناشر للرواية.

كما شهد العرض حضور عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الممثلة مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت" الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحصلت خلاله على جائزة اليُسر كأفضل ممثلة.

وغاب الكاتب أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة iRead، عن الحضور نظرا لتواجده في مهرجان الأقصر، ولكنه أكد في بيان صحفي على أهمية هذا الحدث في دعم العلاقة بين الأدب والسينما، معتبراً أن هذه المبادرة تشجع الكتاب على تقديم أعمال جديدة مأخوذة عن الروايات.

"بضع ساعات في يوم ما" بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، مي عمر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.