طرح الإعلان الرسمي لفيلم "سنووايت".. وهذا موعد عرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد جمعة عن الإعلان الرسمي لفيلم "سنووايت"، المقرر عرضه في السينمات بداية من 15 يناير الجاري.

ونشر محمد جمعة، مقطع فيديو من إعلان الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الاعلان الرسمي لفيلم "سنووايت" يوم 15/1 بجميع دور العرض".

من المقرر أن يحتفل صناعه به في عرض خاص يُقام مساء غدًا الاثنين الموافق 13 يناير بإحدى "سينمات" أكتوبر.

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن، أشاد به الجمهور والنقاد وقت مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفازت بطلته مريم شريف، بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة.

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ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين، بينهم: الفنان محمد ممدوح، والفنان كريم فهمي، والفنان محمد جمعة، والفنان خالد سرحان.

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