هادي الباجوري في كواليس تصوير فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج هادي الباجوري، تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، بعنوان "المناظرة الأخيرة"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للمخرج هادي الباجوري من كواليس التصوير، حيث ظهر وهو يحمل كلاكيت الفيلم، إلى جانب صور له وهو في أماكن متفرقة من موقع التصوير.

وانضم عدد كبير من النجوم لفريق عمل الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، وهم: كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن أخر أعمال المخرج هادي الباجوري كان الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" بطولة النجمة هند صبري، وعرض نهاية شهر سبتمبر الماضي على منصة "نتفليكس".

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