قبل عرضه بأيام.. ماذا قال نجوم "الهنا اللي أنا فيه" عن الفيلم؟

أعرب أبطال فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، خلال العرض الخاص الذي أقيم يوم الأحد، بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة 6 أكتوبر، عن سعادتهم بالعمل.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو لأبطاله، وقال الفنان كريم محمود عبدالعزيز: "الفيلم لذيذ وفكرته جديدة، وهتعجب الناس، والجمهور ساعتها يحكم إيه الجديد في الفيلم، وفيه ضحكة حلوة ولا إيه، وإن شاء الله يتبسطوا".

وقالت الفنانة ياسمين رئيس: "الفيلم كوميدي فيه قصة حلوة، ومن خيال المؤلف، وهو لذيذ أوي، والناس عايزة تتفرج على فيلم كوميدي وتتبسط، وده وقت الإجازات اللي ناس بتحب تروح فيه السينما".

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أما الفنانة دينا الشريبني فقالت:"شخصية فوزية التي أؤديها في الفيلم شخصية جديدة عليا، وإنها تتجوز زوج صاحبتها غريبة عليا أوي، والفيلم كوميدي، وفيه قصة حلوة".

ويبدأ عرض الفيلم في السينما يوم 18 ديسمبر الجاري. ويشارك في بطولته حاتم صلاح، ومريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.