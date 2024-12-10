"نتفليكس" تعرض فيلمها "من وراء الموج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

قدّمت منصة نتفليكس فيلمها "من وراء الموج" لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات الدورة الرابعة وذلك قبل طرحه للجمهور في 24 يناير.

شهد العرض حضور المخرج ماتي براون إلى جانب نجمي الفيلم زين الرافعي وشقيقته ريمان، بالإضافة إلى منتجيه.

فيلم "من وراء الموج"، بطولة: نادين لبكي، وزياد بكري، وزين وريمان الرافعي، إخراج ماتي براون.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الرابعة في ٥ ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، سبايك لي، مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، محمد سامي، منى زكي، أحمد حلمي، مي عمر، أمينة خليل.